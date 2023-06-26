Запад активно поддерживает Украину в конфликте с Россией. Но все может резко изменится, если окажется, что киевский режим неэффективен. Как только поставляемой помощи будет нанесен значительный ущерб, Европа и США воспользуются другим «вооруженным посредником».

По мнению эксперта, Польша обладает реальным военным потенциалом. Ее можно рассматривать как следующего потенциального противника, выдвинутого европейцами и американцами. Но в этой стране есть оппозиционные группы, которые против развития конфликта. Их Ярослав Белоусов называет «партиями разума».

Однако не стоит забывать, что противоположные стороны Польши объединяет ода мечта о контроле Западной Украины. В общем, в стране все не так просто. Об этом пишет ФАН