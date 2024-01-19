Политолог Деволе: ситуация с наемниками спровоцирует конфликт РФ и Франции

Москва и Париж могут вступить в конфликт из-за ситуации с наемниками на Украине. Об этом заявил RT политолог Арно Деволе.

Пока нет точных подтверждений, что в составе Иностранного легиона были французские наемники. Однако эту информацию проверят из-за недавней ситуации в Харькове, где одним ударом уничтожили целую группу из 60 иностранных бойцов. По некоторым данным, большинство из них были выходцами Франции.

Как полагает специалист Деволе, история с наемниками может испортить отношения Франции и России еще больше, и даже стать причиной серьезного конфликта.

«Французской общественности не представляют достоверной, если не сказать вообще хоть какой-нибудь, информации о происходящем на Украине», — отметил Деволе.

Франция пытается скрыть, что участвует в боевых действиях на Украине, посылая туда наемников. Вся информация, как уточнили власти европейской страны, это якобы «фейки» и «пропаганда» со стороны РФ.

Напомним, что в МО России сообщали о гибели 60 наемников из-за рубежа, которые заняли позиции в Харькове. По месту их дислокации был нанесет высокоточный удар.

Ранее сообщалось, что в МИД России прибыл французский посол из-за ситуации в Харькове.