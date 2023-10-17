Политолог Дудчак заявил, что у Запада есть потребность в Украине, которая ведет боевые действия

Также он уверен и в том, что Киев не сможет резко перестать зависеть от подачек со стороны. Ведь «подобное попрошайничество у них в системе», цитирует эксперта RT .

Александр Дудчак понимает, как и власти Украины, что теперь у них не получится существовать без поддержки. Тем более, никто и не собирался возвращать деньги, выданные в кредит, потому что «все понимают, что денег у нее нет».

Вместо этого, как отметил политолог, в Киев приезжала Пенни Прицкер. Она является специальным представителем Соединенных Штатов по восстановлению украинской экономики. И в ее задачи входило проведение инвентаризации, а также «перепись подходящих активов».

Если финансирование продолжится, то оно будет ограниченным и дозированным. Все для того, чтобы создавать видимость жизнеспособности Украины и ВСУ. Так что от сокращения расходов будет страдать, в первую очередь, само население.