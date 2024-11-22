Политолог Елисеева объяснила, зачем Путин раскрыл подробности об «Орешнике»

Специалист отметила, что Россия раскрыла свои планы лишь потому, что уже ответила на действия Запада и Украины. Обращение президента можно разделить надвое: в день поражения «Орешником» предприятия «Южмаш» в Днепропетровске и 22 ноября, с разработчиками ракетного комплекса. Оба выступления были яркой поддержкой патриотизма и сигналом Западу.

«Но это, что Путин и подчеркнул, не означает, что Россия вступает в гонку вооружений. Россия лишь дала ответ на действия Запада. Это — ответная мера. Мы вынуждены отвечать, в том числе успешной разработкой нового оружия», — отметила Елисеева.

Обращение Путина стала поддержкой патриотических настроений внутри страны и инновационных разработок. Известно, что «Орешник» — не повторение советских наработок, а совершенно новая техника, созданная с учетом современных вызовов.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе совещания поблагодарил разработчиков системы «Орешник».