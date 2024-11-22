Путин провел совещание и поблагодарил разработчиков системы «Орешник»

Сегодня, 22 ноября, президент Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны РФ и представителями военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило РИА Новости.

В пятницу, 22 ноября, в Кремле состоялось совещание с участием российского лидера. На нем присутствовали руководители военного ведомства, а также главы ВПК и представители разработчиков перспективных вооружений. Во время этого совещания Путин выразил особую благодарность тем людям, которые разработали комплекс «Орешник».

«Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы», — указал он.

Похвалы от главы государства удостоились все причастные к этой разработке, от научных до производственных коллективов, придумавших комплекс и воплотивших его в жизнь.

Ранее командующий РВСН РФ генерал Каракаев заявил, что новая система способна поражать цели на всей европейской территории. Он назвал данную особенность отличительной чертой этого высокоточного оружия.