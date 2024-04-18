Политолог Гафуров считает, что в скором времени страны станут бороться за мигрантов

ООН выпустила очередной ежегодный отчет «Народонаселение». Политолог Саид Гафуров пояснил, какие прогнозы делает ООН в докладе, когда человечество начнет уменьшаться и какое влияние это окажет на Россию и остальные страны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, базовая линия прогноза ООН станет состоять в том, что с 2050 года человечество начнет сокращаться за счет снижения прироста населения в странах, где он пока наибольший, и для России это плохо. Это связано с тем, что население нашей страны к 2060 году уменьшится со 147 млн до 109 млн человек, а поскольку у нашей страны территории огромные, то появится дефицит людей для поддержания нормальной жизнедеятельности населения.

Эксперт пояснил, что, согласно докладу ООН, в этом году начнется межстрановая борьба за миграционные потоки. И то, какая страна сможет привлечь к себе максимум мигрантов, станет вопросом выживания и победы в конкуренции.

По его мнению, стартует эпоха совершенно другой лексики, то есть станут говорить о нехватке населения и о том, как привлечь к себе мигрантов. В связи с этим следует готовиться к тому, что мы будем жить в мире с сокращающимся населением и ожесточенной борьбой за миграционные потоки.