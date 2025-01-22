Во время визита в Щелково политолог Крис Роман записал подкаст с Ириной Мекедо и посетил историко-художественный музей. Во время записи подкаста в студии Щелковского телевидения Крис оценил будущую деятельность президента США Дональда Трампа, спрогнозировал сроки завершения СВО, высказал мнение о развитии православия.

Во время интервью он в очередной раз признался в любви к России. Политолог давно негласно получил звание «самого большого фаната Владимира Путина в Бельгии». Крис также считается грамотным специалистом в области международных отношений, поэтому его мнение всегда важно для общественности.

Во время прогулки по городу гость посетил историко-художественный музей. Директор организации Наталья Богданова провела для него персональную экскурсию.

Политолог Крис Роман часто обсуждает тему спецоперации. В частности, в 2023 году в интервью изданию «Украина.ру» он высказал мнение, что США и НАТО преследуют цель — уничтожить Россию через Украину. Лидеры обеспокоены, что русская армия становится все сильнее, поэтому они разработали подобный план. В 2024 году в беседе с URA.RU спикер заявил, что Бельгия передала президенту Украины Владимиру Зеленскому только часть замороженных активов РФ. По его мнению, страна больше ничего не будет должна Киеву, если СВО закончится через год.

Крис Роман — уроженец Дендермонда. Он владеет английским, русским, нидерландским, французским и немецким языками. Представителем Донецкой Народной Республики в Бельгии был назначен в 2019 году. Является разносторонней личностью. В частности, в 2017 году стал участником группы Mysterica. Коллектив исполняет композиции в стиле, который сочетает в себе готик, пауэр и метал.