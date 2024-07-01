Политолог Михайлов объяснил, как победа Ле Пен на выборах во Франции отразится на РФ

Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен обогнала сторонников политики Эммануэля Макрона на парламентских выборах. Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT объяснил, что изменится в отношениях России и европейской страны, если француженка окончательно победит «левых» и действующего президента.

Во Франции давно изменились политические настроения, и они говорят не в пользу Макрона. Это показал и первый тур выборов в парламент: преимущество осталось за партией Ле Пен. Правые могут настроить против действующего президента подавляющее большинство.

Как отметил политолог Михайлов, отношение к России во Франции не изменится, но зато оно станет другим по отношению к Украине. По его мнению, люди выступят против поддержки конфликта, финансирования Киева и других действий, продвигаемых Макроном.

Не исключено, что происходящее вызовет также волну протестов, ведь выборы проходят накануне Олимпиады. Недовольных этим решением много, а ситуацию осложняет повышенный риск теракта.

«Соответственно, это может быть связано и с французскими событиями... Народ недоволен, в принципе, тем, как идет подготовка к Олимпиаде, как людей выгоняют, унижают, как вообще Макрон пытается сохранить лицо и ужесточить на самом деле те или иные меры против собственного населения», — заключил собеседник RT.

Напомним, что партия Марин Ле Пен опередила «макроновских» сторонников и левый блок, получив 33,4%. Действующий президент стал лишь третьим по итогу третьего тура парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что вечером 30 июня во Франции начались погромы и беспорядки.