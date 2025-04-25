Политолог оценил вероятность начала войны между Индией и Пакистаном

Политолог Сергей Строкань в беседе с RT рассказал , может ли обострение между Индией и Пакистаном привести к реальной полномасштабной войне.

Как вспомнил эксперт, в истории Индии и Пакистана было три войны и разные пограничные ситуации, которые могли довести до столкновения сторон. Однако для такого сценария, как считает Строкань, должна быть пройдена определенная точка обострений. Говорить о высокоинтенсивных военных действий сейчас не приходит, но в будущем не исключены конфликты.

«Возможно, в ближайшую неделю-две, может быть, мы будем наблюдать еще большую эскалацию. Ограниченный конфликт, который, может быть, кто-то назовет пятидневной или семидневной войной, но дальше этого не пойдет», — заключил Строкань.

Напомним, что в Южной Азии неспокойно с 22 апреля. В этот день группа боевиков напала на туристов в регионе Джамму и Кашмир (север Индии). Погибли 26 человек. Происшествие стало самым кровопролитным со временем нападения радикальных исламистов на Мумбаи в 2008 году. Индия отреагировала жестко: выслала пакистанских послов, вступила в дипломатический конфликт. На границах стран также пошли обострения, но пока ситуацию держат на контроле.

Отметим, что Кашмир — это регион, из-за которого Индия и Пакистан конфликтуют более 80 лет.

Ранее сообщалось, что в домах, предположительно причастных к теракту на севере Индии, произошли взрывы