Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым и важным

Андрей Ермак обратил внимание, что Владимир Зеленский находился в США на протяжении относительно длительного периода. В ходе встреч с официальными лицами и во время различных мероприятий обсуждались важные для Киева вопросы.

«Это был очень непростой, но очень важный...» — заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона.

После визита Зеленского в США разгорелся скандал. Так, Зеленский в окружении рабочей группы приехал в город Скрэнтон, где расположен завод по производству боеприпасов. Группа конгрессменов-республиканцев заявила, что пребывание гражданских лиц на стратегически важном предприятии может негативно отразиться на политической деятельности страны.

Украинское издание опубликовало материал, в котором подвело итоги визита Зеленского в США. Автор отметил, что президент Украины не смог добиться совершенно ничего. Он сделал много публичных заявлений и появился на мероприятиях. Однако Киеву не дали разрешения атаковать Россию из дальнобойных ракет, а мирный план Зеленского никто из партнеров так и не утвердил.

Ранее Ермак предупредил украинцев о невозможности обнародования всех пунктов «план победы» Зеленского.