Инициатива о создании бесполетной зоны над Украиной, вновь поднятая в НАТО после инцидентов с беспилотниками в Польше и Румынии, представляет собой прямое объявление войны России и ведет к неизбежной эскалации конфликта до масштабов общеевропейского конфликта. Такое мнение в беседе с ИА RuNews24.ru высказал политолог Иван Бирюлин, кандидат политических наук и заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления.

Политолог подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о недопустимости прямого вмешательства НАТО, а ввод сил ПВО альянса или применение ракетных систем по российским целям станет точкой невозврата.

Запад при этом, как считает эксперт, осознает риски: три года назад альянс отказался от этой идеи именно из-за угрозы полномасштабного противостояния с Россией. Как отмечает бывший представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, Пентагон вряд ли поддержит такой шаг, поскольку он означает переход от косвенной поддержки Украины к открытому военному конфликту. Кроме того, НАТО столкнется с практической дилеммой: перехват российских беспилотников может оказаться неэффективным, демонстрируя слабость альянса, а использование дорогостоящих ракет быстро истощит боезапасы западных стран.

Москва категорически отвергает обвинения в причастности к инцидентам в Польше и Румынии, называя их «невероятной ложью». Бирюлин также обратил внимание на позицию Польши: Варшава, лишившись дешевой российской энергии и став «первой линией соприкосновения», не получила ни суверенитета, ни экономических выгод.

Тем временем в польском обществе нарастает запрос на нормализацию отношений с Россией как способ решения кризисных проблем. Таким образом, идея бесполетной зоны не только повышает риски военной катастрофы, но и углубляет внутренние противоречия внутри самого альянса.