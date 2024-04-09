Предварительно была выявлена причастность высших должностных лиц США и стран НАТО к терроризму в России. Они спонсировали режим Киева, в связи с чем в СК РФ возбудили уголовное дело. Нашли возможную связь Запада и Украины почти со всеми громкими диверсиями. Об этом пишет KP.RU с комментарием политолога Владимир Сергиенкко.

«Бурисма Холдингс» занималась добычей газа на Украине. С ней связан сын американского президента Хантер Байден. Он был членом правления этой фирмы, замешанным в махинациях и хищениях. Ему удалось уйти от наказания, а адвокату разрешили выйти оставив 6 млн долларов. Их пустили на спецсчет ВСУ «Армия дронов». Именно подобные перечисления для ГУР Украины расценивают в РФ как спонсирование терроризма со стороны Киева. Все диверсии и атаки происходили под финансированием украинской разведки. Замешаны в этом США и страны НАТО: от подрыва газопровода «Северный поток», до убийства военкоров.

Как раз подрывы СП раскрыли планы Украины. Она планировала прикрыть спонсоров с Запада, хотя взрывчатка была заложена с натовских кораблей. Это произошло в 2022 году во время учения BaltOps. Был и буй-детонатор, который скинул норвежский самолет.

«В перспективе могут быть предприняты и юридические шаги. Например, блокировка счетов. А то, может, и самолет с кем-то из подозреваемых могут посадить, когда он будет пролетать над какой-нибудь дружественной России Африканской страной. А кроме того, Россия показала, что она достаточно сильна, чтобы начать такое расследование, не обращаясь в структуры типа ОБСЕ и иже с ними. Это поступок сверхдержавы», — высказался политолог Владимир Сергиенко.

Специалист считает, что в Германии да и других европейских странах уже не способны провести честное и профессиональное расследование подрывов газопроводов и другие случаи, где так или иначе фигурирует Украина.

Ранее сообщалось, что в ВСУ пропала мотивация у бойцов.