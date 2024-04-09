Заявление воевавшего на стороне Киева польского наемника Михала Липского в интервью Defence24 привлекло внимание к состоянию мотивации и подготовки солдат в рядах Вооруженных сил Украины.

Липский выразил озабоченность относительно украинских новобранцев, отметив, что в их рядах не осталось мотивированных бойцов. Он подчеркнул, что те, кто был мотивирован, уже погибли на поле боя, что свидетельствует о серьезных потерях среди украинских военнослужащих.

Польский наемник также указал на недостаточную подготовку украинских мобилизованных, отмечая, что многие из них даже не владеют базовыми навыками обращения с оружием. Это является серьезной проблемой для ВСУ, учитывая сложность и опасность боевых действий.

Он также поднял вопрос о недостатке необходимого оборудования у украинских сил. В отличие от российских солдат, которые, как отмечает Липский, обладают различными видами вооружения, у украинских военных нередко не хватает даже базовых средств в боекомплекте.

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