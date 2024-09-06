Политолог Владимира Скачко в беседе с сайтом aif.ru рассказал, зачем Украине снижение мобилизационного возраста, и кто помимо Зеленского стоит за этим процессом.

По словам Скачко, добиваться отправления юных бойцов на передовую выгодно США и Великобритании. Именно эти власти наиболее заинтересованы в происходящем на Украине. Ведь речь в первую очередь идет об обмене людей на западное вооружение, причем счет на тысячи человеческих жизней ради достижения главное цели: давления на Россию. Но это лишь одна стратегия Запада, и ей грешит британская сторона.

«Вторая линия — это Соединенные Штаты, которые пока не могут определиться с президентскими выборами и требуют некой заморозки. Но и в этом случае Украине для будущей войны понадобится хорошо отлаженная, отмобилизованная и слаженная армия. Для этого тоже нужно снижение призывного возраста и пополнение частей более молодыми, подготовленными к усвоению военной науки, солдатами», — сказал Владимир Скачков в комментарии aif.ru.

Политолог отметил, что Запад на развилке: с одной стороны бросать больше украинцев на передовой, с другой — вводить свои подразделения НАТО. Последний для иностранцев дорогой и невыгодный вариант, ведь лучше «смотреть на шоу с дивана».

Запад повлиял и на кадровые перестановки в эшелонах власти Украины. В скором времени, предполагают, будут приняты непопулярные решения. Это может коснуться и мобилизации украинцев, которых станут прессовать и загребать еще больше.

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