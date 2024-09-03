Российская армия с успехом продолжает освобождать недавно занятые территории российского приграничья в Курской области украинскими боевиками. Об этом на видео в своем Telegram-канале проинформировал руководитель спецназа «Ахмат», генерал Апти Алаудинов.

По словам военачальника, ВС РФ ликвидировали базу ВСУ, в результате чего враг лишился крупного пункта управления боевыми беспилотниками, которые запускались по всему курскому приграничью.

«Пункт БПЛА, где у них была база, как говорится, разнесли ребята. Самоходная артиллерийская установка уничтожена. Так, миномет 120-й, значит, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет. Ребята у нас на нашем участке сегодня очень хорошо потрудились», — сообщил Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что «ребята трудятся не покладая рук». ВСУ же, по словам Алаудинова, несут серьезные потери под Курском как в живой силе, так и в военной технике.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.