В Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинских беженцев

Эта программа, представленная немецким правительством в 2023 году, должна была помочь интегрировать украинцев в рынок труда, чтобы избежать роста социальных выплат и пособий.

Однако результаты программы оказались разочаровывающими. По данным центров занятости, ни один украинский беженец, прошедший интеграционный курс в 2023 году, не был успешно трудоустроен. Всего 40% граждан Украины, завершивших языковые курсы в 2024 году, получили предложения о вакансиях от центров занятости, но менее 1% из них смогли устроиться на работу.

Эксперты связывают неудачу программы с высокой бюрократией и непониманием со стороны беженцев, которые, по всей видимости, адаптировались к условиям жизни в Германии и стали полагаться на социальные пособия, не принимая участие в активном поиске работы.

Также, как сообщило издание, в 2024 году Германия отказала во въезде более чем 5 тыс. украинцам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, проживающих за границей, о прекращении соцвыплат со стороны Европейского союза (ЕС).