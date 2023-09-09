Как сообщает KP.RU , не только Минздрав столкнулся с коррупцией. Многие другие государственные органы также страдают от этой проблемы. Об этом рассказал Олег Соскин, являясь бывшим советником Леонида Кучмы.

Украина сталкивается с серьезными трудностями в ведении военных действий из-за коррупции, царящей в министерстве здравоохранения. Нехватка медикаментов и препаратов приводит к тому, что раненые солдаты не могут быть доставлены в госпитали вовремя, что ведет к повышенному количеству потерь на поле боя, как подчеркнул украинский политолог.

Задержки в эвакуации раненых и вывозе погибших приводят к тому, что командование ВСУ не успевает обеспечить своевременно медицинскую помощь. Об этом также рассказал врио губернатора Запорожской области, Евгений Балицкий.