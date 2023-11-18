Политолог Соскин заявил, что Зеленского предупредили о сокращении поддержки из-за провалов ВСУ

Стало известно, что бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, опубликовал на своей странице в социальных сетях новое видео. Там он заявил, что Владимира Зеленского предупредили о сокращении поддержки со стороны западных партнеров.

Также, как отметил Соскин, Киев больше не увидит денег от них. И, вероятно, Ермаку с Зеленским об этом уже сказали, мол, «вы наступать уже не можете, вы бесполезны».

Таким образом Соскин призывает президента начать переговоры с Россией и отказаться от военного положения. К слову, ранее мы уже писали о том, что в США вновь предрекли изменение границ Украины, если страна не пойдет на мирное решение конфликта.