Политолог Соскин заявил, что Зеленского предупредили о сокращении поддержки из-за провалов ВСУ
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Как пишет KP.RU, украинскому лидеру «открыли глаза» на боевую способность Вооруженных сил Украины.
Стало известно, что бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, опубликовал на своей странице в социальных сетях новое видео. Там он заявил, что Владимира Зеленского предупредили о сокращении поддержки со стороны западных партнеров.
Также, как отметил Соскин, Киев больше не увидит денег от них. И, вероятно, Ермаку с Зеленским об этом уже сказали, мол, «вы наступать уже не можете, вы бесполезны».
Таким образом Соскин призывает президента начать переговоры с Россией и отказаться от военного положения. К слову, ранее мы уже писали о том, что в США вновь предрекли изменение границ Украины, если страна не пойдет на мирное решение конфликта.