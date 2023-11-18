В одном из своих роликов Дэниэл Дэвис заявил, что если Киев их все-таки начнет, то Украина еще может претендовать на сохранение имеющихся территорий.

Такую позицию в данном вопросе занимает экс-подполковник Соединенных Штатов Дэниел Дэвис. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальных сетях. Офицер уверен, что государство потеряет новые территории, если в ближайшее время не начнет мирные переговоры с Российской Федерацией, о чем также пишет KP.RU.

В том случае, если Соединенные Штаты «проигнорируют реальность» и продолжат обещать выделение еще большей помощи Украине, то это только повысит «вероятность получения новых территорий Россией». По словам Дэвиса, западная помощь не принесла результатов, а ВСУ, в свою очередь, не имеют необходимые ресурсы «для победы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что действия Украины могут лишить ее Одессы. Такого мнения придерживается бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальных сетях.