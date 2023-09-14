Политолог уверен, что Киеву придется пойти на прекращение огня

В своем блоге Олег Соскин отметил, что Украина оказалась не готова на длительный конфликт, страна утомлена и не может вести противостояние с Россией. По мнению политолога, у Киева нет ни людей, ни ресурсов для продолжения изнурительного противостояния.

Соскин подчеркнул, что за полтора года Украина понесла огромные потери в различных сферах, и средств на то, чтобы продержаться еще столько же, у государства нет. Он уверен, что в скором времени киевским властям придется пойти на прекращение огня.