Политолог уверен, что Киеву придется пойти на прекращение огня
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
Бывший советник Леонида Кучмы уверен, что скоро киевским властям придется прекратить огонь и признать поражение. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем блоге Олег Соскин отметил, что Украина оказалась не готова на длительный конфликт, страна утомлена и не может вести противостояние с Россией. По мнению политолога, у Киева нет ни людей, ни ресурсов для продолжения изнурительного противостояния.
Соскин подчеркнул, что за полтора года Украина понесла огромные потери в различных сферах, и средств на то, чтобы продержаться еще столько же, у государства нет. Он уверен, что в скором времени киевским властям придется пойти на прекращение огня.