Современная политическая элита Европейского союза негативно настроена как к президенту России Владимиру Путину, так и к лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил в беседе с RT политолог-американист Константин Блохин.

По мнению эксперта, в Евросоюзе делали ставку на Джо Байдена, но он не справился с поставленными целями. Бюрократия ЕС, по словам Блохина, «ненавидит Россию» и также негативно настроена к нынешней администрации США.

Американист отметил, что сделка между Трампом и Путиным приведет в ужас всю бюрократическую политэлиту Европы. Как считает Блохин, дело в том, что эта элита связана с Вашингтонским болотом, так называемым внутренним движением, желающим навредить РФ.

«Бюрократы в ЕС думают, что Трамп — это временное явление, что четыре года надо потерпеть. В Европе рассчитывают: либо его поглотит «Вашингтонское болото» и он сам станет таким», — заметил Блохин.

Отметим, что Financial Times также сообщало, что сделка РФ И США в обход Европейского союза и Украины станет кошмаром для ЕС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не стал исключать, что Украина может стать Россией.