Трамп не исключил, что Украина может стать Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией», а также добавил, что захочет вернуть потраченные на нее деньги. Такое заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома пояснил, что США тратят на Украину сотни миллиардов долларов, поэтому он хотел бы получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что постпред РФ при ООН Гатилов заявил, что дипломаты США перестали спорить на заседаниях.