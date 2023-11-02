Полицейские из подмосковной Каширы провели информационную акцию
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В подмосковной Кашире состоялась информационно-образовательная акция «Госуслуги без очереди!»
Организаторы, — сотрудники Госавтоинспекции и секретарь Общественного совета при Главном управлении МВД России по Московской области Вячеславом Кузнецовым, — обратили пристальное внимание граждан на удобство подачи заявлений через интернет-портал Госуслуг. Всю необходимую информацию можно получать, не выходя из квартиры и не создавая очередей в офисе.
Вячеслав Кузнецов также отметил экономию времени при использовании персонального компьютера или телефона. На прощание каждый участник получил памятку об услугах, предоставляемых по линии Госавтоинспекции.