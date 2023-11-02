Полицейские из подмосковной Каширы провели информационную акцию

Организаторы, — сотрудники Госавтоинспекции и секретарь Общественного совета при Главном управлении МВД России по Московской области Вячеславом Кузнецовым, — обратили пристальное внимание граждан на удобство подачи заявлений через интернет-портал Госуслуг. Всю необходимую информацию можно получать, не выходя из квартиры и не создавая очередей в офисе.

Вячеслав Кузнецов также отметил экономию времени при использовании персонального компьютера или телефона. На прощание каждый участник получил памятку об услугах, предоставляемых по линии Госавтоинспекции.