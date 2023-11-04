Полицейские нагрянули с обыском в дом к певице Вике Цыгановой

О визите правоохранителей сообщил в своем аккаунте в соцсетях супруг певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов.

В подтверждение своих слов Цыгановой опубликовал видео, где сообщил, что полицейские якобы пытаются проникнуть к ним в жилище.

«Вообще не могу говорить, к нам пришли с обыском», — рассказал Цыганов.

На кадрах мужчина говорит, что постарается сделать «несколько буквально звонков» и просит семью «пока не открывать» правоохранителям дверь.