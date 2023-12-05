Полицейские накрыли нарколабораторию в Ставропольском крае

Полицейские пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая располагалась в частном доме в поселке Доброжеланный Буденновского района Ставропольского края, сообщает SHOT.

Правоохранители изъяли 2,7 кг готового мефедрона, сырье и оборудование для производства запрещенных веществ.

Лабораторию проверяют на причастность к партии метадона, также произведенной на территории Ставрополья, из-за которой в Астрахани умерли три человека, а 22 попали в больницу.

Задержаны граждане Белоруссии 38-летний Сергей Бабенко и 39-летний Гамзат Абдусаламов. Им грозит срок до 20 лет.