Полицейские нашли склад в Нижегородской области, откуда отправляли на реализацию отравленный сидр

Полицейские Нижегородской области обнаружили склад, откуда на реализацию отправлялся алкогольный напиток «Мастер Сидр», сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

5 июня стало известно, что после употребления напитка 16 жителей Ульяновской области скончались. Еще 35 – пострадали. Все они отравились по предварительным данным метиловым спиртом. По данным Baza, производитель сидра мог перепутать метанол с этанолом.

Ранее нижегородские полицейские остановили фуру, которая двигалась в направление склада с сидром.

Сейчас сотрудники полиции проверяют места реализации и хранения напитков бренда «Мистер Сидр» со вкусами «Шампанское», «Сакура», «Мохито», «Пиноклада»,

Сотрудники полиции проверяют места реализации и хранения напитков «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр», «Пина Колада» и «Гранат-малина». Напитки изымаются.

Также в Ульяновской области начали убирать напитки из продажи. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).