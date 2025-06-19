Полицейские остались без работы из-за секса в служебной машине

Двое полицейских на Кипре лишились работы после того, как их засняли во время занятий сексом в служебном автомобиле. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Ларнаке, где местный житель заметил в припаркованной патрульной машине мужчину и женщину в форме и зафиксировал происходящее на камеру. Видео быстро стало вирусным в соцсетях, вызвав волну возмущения среди пользователей, которые указали на двойные стандарты: если бы подобное допустил обычный гражданин, его бы задержали за непристойное поведение в общественном месте.

Как выяснилось в ходе расследования, один из офицеров находился на дежурстве в момент инцидента, что усугубляет ситуацию. Теперь бывшим стражам порядка могут предъявить обвинения в нарушении служебной этики, неправомерном использовании рабочего времени и непристойном поведении.

Ранее сообщалось, что секс стал главной проблемой беспилотных такси.