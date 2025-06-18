Секс стал главной проблемой беспилотных такси

Беспилотные такси после их внедрения за рубежом стали сталкиваться с различными неожиданными трудностями. Так, в США в подобных машинах стали часто заниматься сексом, поскольку поездка выходит дешевле отеля. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал Тигран Худавердян, бывший исполнительный директор «Яндекса». Его слова привел РБК.

По утверждению эксперта, при внедрении беспилотных такси в Китае и Соединенных Штатах стали наблюдаться различные неочевидные проблемы.

«Таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом», — указал он.

Худавердян добавил, что Россия пока отстает от некоторых стран в сфере запуска беспилотных такси. По его мнению, это может быть даже к лучшему, поскольку она видит на чужом примере, что возникающие проблемы вполне решаемы.

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