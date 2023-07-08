Полицейские Парижа изъяли почти 290 кг пиротехнических изделий

Как сообщает RT , правоохранительными органами Парижского региона были изъяты 286 килограммов пиротехники. Информация об этом поступила от префектуры местной полиции.

Полицейские, совместно с таможенными сотрудниками, провели специальную операцию, которая призвана контролировать обороты пиротехники. В результате этого удалось изъять, как минимум, 286 килограммов пиротехнический изделий. Это составляет, в общей сложности, почти 70 коробок, содержащих петарды. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях префектуры Парижской полиции.

Ранее стало известно, что Жеральд Дарманен, являясь главой французского МВД, сообщил о 4000 задержанных в ходе беспорядков, начавшихся накануне в стране.