Полицейские подмосковного Солнечногорска передали гуманитарную помощь бойцам СВО

В медицинском учреждении проходят реабилитацию бойцы специальной военной операции со всей России. На этот раз сюда доставлено две инвалидные коляски, пять пар костылей, несколько комплектов зимней одежды и теплые вещи. В преддверии Нового раненые получили также сладости, фрукты, чай и кофе.