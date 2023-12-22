Полицейские подмосковного Солнечногорска передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Общество

Фото: [Валентина Максимова]

Сотрудники, ветераны и члены общественного совета при ОМВД Солнечногорска доставили очередной гуманитарный груз в санаторий «Солнечногорский».

В медицинском учреждении проходят реабилитацию бойцы специальной военной операции со всей России. На этот раз сюда доставлено две инвалидные коляски, пять пар костылей, несколько комплектов зимней одежды и теплые вещи. В преддверии Нового раненые получили также сладости, фрукты, чай и кофе.

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