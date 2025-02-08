Полицейские пострадали на северо-востоке Москвы в ходе ДТП
На Череповецкой улице в Москве при столкновении машин пострадали полицейские
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Две машины столкнулись на северо-востоке столицы. Как сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пострадали два человека.
Авария случилась около 10.45 на Череповецкой улице. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, пострадали двое правоохранителей. Однако подробности о столкновении автомобилей пока неизвестны: в этом разбираются сотрудники ГИБДД. На месте также работала скорая помощь.
Кадры с места аварии публиковал канал РЕН ТВ. Судя по ним, столкнулась иномарка и служебный автомобиль правоохранителей.
Ранее сообщалось, что момент жесткого ДТП в Москве с актером Денисом Матросовым попал на видео.