Полицейские пострадали на северо-востоке Москвы в ходе ДТП

Две машины столкнулись на северо-востоке столицы. Как сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пострадали два человека.

Авария случилась около 10.45 на Череповецкой улице. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, пострадали двое правоохранителей. Однако подробности о столкновении автомобилей пока неизвестны: в этом разбираются сотрудники ГИБДД. На месте также работала скорая помощь.

Кадры с места аварии публиковал канал РЕН ТВ. Судя по ним, столкнулась иномарка и служебный автомобиль правоохранителей.

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