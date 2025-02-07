Момент жесткого ДТП с актером Денисом Матросовым попал на видео

Момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием российского актера Дениса Матросова и полицейским автомобилем в Москве запечатлен на видео. Его опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видео видно, как машина артиста марки Porsche не уступила дорогу полицейскому Hyundai, который двигался на высокой скорости с включенными сиренами и мигалками в погоне за правонарушителем. В результате этого кроссовер выскочил на перекресток и врезался в служебную машину.

Как пишет SHOT, с 2019 года на семейном автомобиле Матросова и его жены Оксаны Рудич-Каструбиной зарегистрировано 1238 штрафов, из которых более 1000 были вынесены за нарушение скоростного режима.

Сам Матросов уже прокомментировал ДТП с участием своей машины и машины правоохранителей.

Ранее SHOT сообщил, что в Белгороде тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов устроил смертельную аварию с машиной скорой помощи, в результате чего погибли два человека.