Полицейские провели профилактические беседы с юными воскресенцами

Сотрудница УМВД России по г.о. Воскресенск провела профилактическую беседу с подростками, которые посещают школьный лагерь с дневным пребыванием.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности среди молодежи и снижение риска травматизма в период летних каникул.

Инспектор уделила внимание важным вопросам. Играя на улице или отдыхая вблизи водоемов, ребята всегда должны соблюдать все меры предосторожности. Спикер также проинформировала, что нахождение детей в ночное время суток на улицах или в общественных местах без сопровождения взрослых недопустимо. Также подростков предостерегли от общения с незнакомцами, как в интернете, так на улице города.

В завершение мероприятия сотрудница полиции призвала всегда обращаться за помощью к надежным взрослым. При необходимости это можно сделать анонимно. В Воскресенске работает детский телефон доверия. Опытные специалисты оказывают каждому консультативно-психологическую помощь.