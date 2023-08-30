Полицейские разнимали футбольных фанатов в Брянской области

После матча в городе Сельцо, что в Брянской области, произошло буквально «побоище» футбольных фанатов. Об этом пишет канал SHOT .

По его данным, в тот вечер играли две команды – «Бежица» и «Сокол», и победила именно первая команда спортсменов со счетом 2:1.

Уже по окончании матча, как пишет канал, началась словесная перепалка, но закончилась она буквально рукопашной – все полезли в драку. На место прибыли полицейские, разняли болельщиков, даже обошлось без пострадавших – по крайней мере, никто никуда не жаловался.