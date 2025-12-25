Полицейские устроили сюрприз для мальчика, чью мечту исполнил Путин

В Ханты-Мансийске состоялось необычное продолжение новогодней истории, которая началась с письма президенту. Пятилетний Тимур, чье желание стать инспектором ДПС исполнил Владимир Путин, сняв его шар с «Елки желаний», получил праздник и в родном городе. Об этом пишет ugra-news.ru .

Сотрудники окружного управления Госавтоинспекции навестили группу мальчика в детском саду «Дюймовочка», чтобы поздравить его и провести для всех детей важный и полезный урок по безопасности дорожного движения.

Инспекторы в доступной игровой форме рассказали дошкольникам о правилах и знаках, провели тематические игры, моделирующие безопасный переход дороги. Такой подход, когда обучение проходит через позитивные эмоции и личную историю сверстника, существенно повышает эффективность усвоения жизненно важных знаний. Дети не просто слушали лекцию, а активно участвовали, задавали вопросы и выполняли задания, что гарантирует лучшую запоминаемость правил.

Завершилось мероприятие появлением Деда Мороза и Снегурочки в стилизованных полицейских шапках, совместными хороводами и вручением подарков.

