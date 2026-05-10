Полицейские в Риге устроили охоту на модные бренды из-за подозрительного сочетания цветов на сумке

В социальных сетях набрали популярность кадры из Латвии, запечатлевшие инцидент с участием правоохранительных органов. Внимание сотрудников полиции привлекла прохожая, чей аксессуар показался им подозрительным на фоне действующих в стране ограничений. Об этом пишет Life.ru.

Причина остановки и проверки документов

Инцидент произошел 9 мая, когда в Латвии официально действовал запрет на демонстрацию символики СССР и Российской Федерации. Патрульные остановили женщину для установления личности, посчитав, что расцветка ее сумки имитирует российский триколор. На видеозаписи зафиксирован процесс изучения документов и самого предмета, вызвавшего вопросы у стражей порядка.

Брендовый аксессуар против государственной символики

Как выяснилось позже, предметом спора стала сумка известной американской марки Tommy Hilfiger. Дизайн изделия включает полосы белого, синего и красного цветов, которые являются фирменными для данного бренда. Примечательно, что порядок расположения цветовых сегментов на аксессуаре не совпадает с официальным расположением полос на государственном флаге России. Тем не менее, визуальной ассоциации оказалось достаточно, чтобы полиция инициировала проверку.

Реакция общественности и итог инцидента

Ситуация завершилась без задержания. На кадрах видно, как полицейский возвращает документы владелице сумки, после чего она смогла продолжить движение. Очевидцы происшествия, наблюдавшие за действиями сотрудников, отнеслись к ситуации с иронией. За кадром слышны комментарии, в которых люди выражают крайнее недоумение из-за избыточного внимания правоохранителей к продукции американской модной индустрии.