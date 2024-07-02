Полицейские Воскресенска провели урок мужества для молодых специалистов

Сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск провели урок мужества для сотрудников, которые только пришли на службу. Мероприятие состоялось в местном музее органов внутренних дел.

Специалисты Отдела по работе с личным составом провели краткий экскурс по истории образования воскресенской милиции. Они рассказали о героических поступках сотрудников советской милиции, вспомнили о тех, кто погиб во время выполнения служебных обязанностей, привели примеры доблести и отваги руководителей и ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Полицейские рассказали, какой социальный пакет гарантировано получает каждый новый сотрудник. Специалисты уделили внимание теме прав и обязанностей работников правоохранительных органов.

Молодые сотрудники внимательно слушали своих коллег. Они задавали вопросы и уточняли некоторые детали. В музее органов внутренних дел для присутствующих провели небольшую экскурсию, во время которой сотрудники полиции ознакомились с предметами форменного обмундирования, медалями, архивными документами и вырезками из газет.