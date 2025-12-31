Полицейские выясняют детали драки в подмосковном Подольске, зачинщики задержаны

В Подольске, что в Подмосковье, правоохранители занимаются расследованием обстоятельств происшествия, во время которого были слышны звуки, напоминающие выстрелы. Все участники конфликта уже доставлены в отделение полиции. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные из региональных органов правопорядка.

По данным SHOT, инцидент произошёл после полуночи вблизи местного торгового центра «Гран» в микрорайоне Климовск. В нём участвовали порядка 40 человек.

По предварительной информации, в чайхане «Хансарай» произошёл конфликт между двумя группами молодых людей, который затем перерос в уличную драку со стрельбой.

Испуганные свидетели обратились в полицию. По словам местной жительницы, SHOT, драка в этом месте происходит уже две ночи подряд, однако вчера обошлось без применения огнестрельного оружия.