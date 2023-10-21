Полицейские задержали мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Азарову сексуальной расправой

Выложившие несколько дней назад в сети видео мигранты из Таджикистана, где она не стесняясь в выражениях угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову насильственными действиями сексуального характера, найдены и взяты под стражу полицейскими.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, один из задержанных арестован, другой отправлен в спецприемник для малолетних.

«Это два родных брата, уроженцы Таджикистана... Старший из них уже арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России», — сообщил он.

Хинштейн пояснил, как выяснилось, это те самые мигранты, что регулярно нападали на детей в Самарской области.