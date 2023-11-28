Полицейских в Москве попросили высечь плетьми азербайджанца за сексуальные домогательства на рынке

Как призналась в участке Нады-Абдуллах, инцидент произошел во время, когда на одном из рынков Москвы девушка примеряла мерила меховую шапку. По ее словам, продавец-азербайджанец подошел к ней и стал в буквальном смысле лапать ее, передает Mash.

Шокированная такой фривольностью дама бросила ушанку у своего обидчика, дала деру с рынка и прямиком побежала в отдел полиции.

«Там заявила, что негодяя нужно наказать. И лучше всего это сделать так, как у неё на родине — беспощадно высечь на площади. Полицейские объяснили, что в РФ таких наказаний давным-давно нет», - приводится в публикации.

Обидчика покупательницы на всякий случай задержали, допросили и отпустили. Тот пояснил, что и не думал приставать к ней, в всего ли шь нечаянно задел ее рукой, когда торговался.