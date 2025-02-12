В Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей России

В Москве была задержана группа преступников, которые занимались ограблениями россиян и убили человека в начале января. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

В 2024 году трое молодых людей создали банду для осуществления нападений. Один из них находил потенциальные жертвы через интернет, приглашая их выпить в съемную квартиру, где затем спаивал, а после вместе с сообщниками грабил.

В январе этого года один мужчина, привлеченный в квартиру на улице Академика Челомея, не утратил бдительность во время выпивки. Тогда злоумышленники стали душить его, забрали все ценности и открыли кредиты через мобильное приложение потерпевшего.

После ареста группы выяснилось, что они совершали ограбления не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Следователи подали ходатайство об аресте задержанных, которые признались в преступлениях во время допроса.

Ранее сообщалось, что в Якутии арестовали наркоторговцев с пятью кг наркотиков и 30 млн руб.