Росгвардеец изнасиловал 11-летнюю девочку из Подмосковья и отправил ребенка на такси домой

26-летний столичный боец Росгвардии на поверку оказался совсем не правоохранителем, а нарушителем и преступником. Как пишет газета «Московский комсомолец», молодой человек подозревается в изнасиловании 11-летней девочки.

Задержанный мужчина факт сексуальной связи отрицать не стал и на допросе рассказал, что познакомились они с девочкой из Подмосковья в мессенджере. После непродолжительного общения парень пригласил ребенка к себе домой на северо-восток Москвы.

«С заявлением в полицию обратились родители пострадавшей, проживающие в одном из городов на северо-востоке Подмосковья. Родители пострадавшей утверждают, что днем 8 декабря сотрудник в своей квартире надругался над их дочерью», — пишет издание.

Отмечается, что после изнасилования росгвардеец отправил девочку на такси домой в Московскую область.

Близкие подозреваемого не считают его 100-процентно виновным в произошедшем. С их слов, девочка выглядит старше своих лет, к тому же она скрыла в интернете свой возраст. СУ СК по Московской области возбудил уголовное дело.