«Полицейский может даже не предупреждать»: выяснилось, мог ли Кадыров разрешить стрелять в лоб митингующим

По словам главы ЧР, если хотя бы один человек выйдет на такое мероприятие, его необходимо задержать и посадить. Другой вариант — сделать три предупредительных выстрела в воздух и, если они не возымеют должного эффекта, «четвертый выстрел сделать в лоб». Свои слова Кадыров просил расценивать как приказ.

По словам юриста Аллы Георгиевой, такие методы могут быть вполне законными.

«В законе «О полиции» правомерным считается применение правоохранителями оружия в случаях, связанных с защитой кого-либо, в том числе самих себя, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья людей», — пояснила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, огонь на поражение запрещен лишь в отношении женщин, инвалидов и несовершеннолетних, если они не оказывали вооруженного сопротивления или не нападали на сотрудника полиции.

«Оружие нельзя применять при массовом скоплении граждан, если есть риск того, что пострадают случайные лица. О выстреле сотрудник полиции может не предупреждать, если такое промедление создаст кому-либо угрозу жизни либо причинит серьезные травмы», — уточнила Георгиева.

Во всех остальных случаях необходимо предупреждать о стрельбе на поражение. Если же силовик превысил свои полномочия, он понесет ответственность в соответствии с законом, констатировала юрист.

На днях, добавила собеседница издания, в Дагестане произошел инцидент, который мог считаться опасным событием для полицейских: в них кидали камни, чем могли причинить вред жизни и здоровью.

«Приказ Рамзана Кадырова можно отнести к не нарушающим закон, ведь если подобное повторится в Чечне, силовики могут столкнуться с тяжкими последствиями. К тому же, предложение охватывает лишь незаконные митинги, что также дает право на применение оружия с целью их предотвращения. Насильственный характер незаконных митингов порождает такие приказы», — подытожила эксперт.

Ранее в Минздраве Дагестана опровергли слухи о гибели полицейского в результате беспорядков.