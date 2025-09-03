В Вологодской области полицейского осудили за зверства над задержанным

В Вологодской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в применении пыток к задержанному. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сокольский» получил пять лет лишения свободы. Согласно материалам дела, инцидент произошел в июне 2024 года. Потерпевший (61-летний мужчина) был вызван в полицию для дачи показаний по делу о мошенничестве.

Следствие установило, что полицейский, недовольный показаниями задержанного, применил к нему пытки: несколько раз ударил электрошокером по ногам и бросил в живот степлер. На суде бывший сотрудник полиции не признал своей вины, утверждая, что канцелярский предмет случайно выскользнул у него из рук и отскочил в сторону потерпевшего от стола. Однако суд счел его вину доказанной и назначил наказание в виде лишения свободы.

