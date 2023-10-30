Полицейский ранен в ходе столкновений в аэропорту Махачкалы, ему пробили голову камнем

Протестующие в аэропорту Махачкалы продолжают забрасывать силовиков камнями и не собираются расходиться. Как сообщается в соцсетях, в ходе столкновений толпы с полицией один из силовиков получил ранение: булыжник попал полицейскому в голову.

Отмечается, что правоохранитель был перенесен в здание аэропорта, где ему оказывается экстренная медпомощь.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Ранее сообщалось ,что разогнать разъяренную толпу в аэропорту Махачкалы пока не удается. Мятежники отказываются расходиться, а особо рьяные начали бросать в полицейских камни.