Полицейский вымогал полмиллиона рублей за подкинутые наркотики, а получит тюремный срок

Столичный полицейский подбросил наркотики и вымогал 500 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Об этом случае ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сотрудник уголовного розыска позвонил в квартиру на Липецкой области и сказал молодому человеку, открывшему дверь, что в жилище необходимо провести обыск, поскольку получен сигнал о хранении наркотиков. «Доказательства» в виде нескольких пакетиков с мариуханой тотчас были обнаружены.

Полицейский стал требовать у молодого человека 500 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела. Перепуганный юноша позвонил хозяину квартиры, а тот вызвал правоохранительные органы.

Вымогатель задержан и признал свою вину. Ему придется отвечать по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».