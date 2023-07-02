Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции

Как отмечает новостное агентство AFP, ссылаясь на предварительные данные министерства внутренних дел страны, минувшая ночь выдалась для полицейских во Франции жаркой, скучать не пришлось.

По предварительным данным, на протестах во Франции местные правоохранители арестовали 322 человека, а х которых только в одном Париже 126 митингующих. В Марселе и Лионе задержаны полицией 56 и 21 демонстранта соответственно.

«В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья (0.30 мск)", — сообщает агентство.

Беспорядки во Франции вспыхнули на фоне убийства полицейскими 17-летнего подростка, которого 27 июня сотрудники полиции остановили на автомобиле Mercedes. Правоохранители открыли огонь, по информации СМИ, из-за того, что парень не подчинился из требованиям, в результате чего был убит.

Сначала акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки, охватили пригороды Парижа. В них принимают участие молодые люди и даже дети. По данным французской прессы, полиция арестовала порядка 500 человек, также один мужчина погиб.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя протесты в стране, призвал «ужесточить» пользование интернетом, так как, по его мнению, риторика ненависти и дезинформации распространяется через соцсети.