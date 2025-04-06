Полиция Дубая расследует падение воздушного шара с российскими туристами

Правоохранительные органы Дубая предоставили информацию о происшествии с участием россиян. В заявлении полиции было опровергнуто сообщение о гибели туристов. Об этом информирует РИА Новости.

В некоторых средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что в Дубае произошло трагическое происшествие: воздушный шар, на котором находились два туриста, упал, в результате чего оба погибли. Также сообщалось о том, что двое российских туристов получили травмы.

Представители туристической компании сообщили, что инцидент можно охарактеризовать как «жесткую посадку». Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и уже выписаны из клиники.

Как стало известно, событие имело место 23 марта текущего года. Сотрудники правоохранительных органов уличили в неправде средства массовой информации, которые сообщали о жертвах.

По мнению сотрудников правоохранительных органов Дубая, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время расследование инцидента продолжается. Среди возможных причин произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия.