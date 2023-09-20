Полиция Еревана разблокировала здание посольства России

Как пишет KP.RU , сотрудники правоохранительных органов во время разгона протестующих задержали несколько человек.

Стало известно, что полицейским сотрудникам удалось разблокировать здание российского посольства, расположенного в Ереване. При этом местные издания транслировали все происходящее.

Изначально правоохранители решили предоставить протестующим людям возможность покинуть место событий самостоятельно. Так сказать, предупредили «по-хорошему». Но в итоге сотрудникам полиции пришлось разгонять людей, а нескольких из них и вовсе задержать.

Напомним, что еще девятнадцатого сентября, во вторник, протестующие заблокировали здание российского посольства в Армении. Они не давали возможности сотрудникам выйти из него. Сейчас, как написано выше, полицейские смогли разблокировать здание, разогнав толпу людей.