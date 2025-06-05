Полиция Индии арестовала на свадьбе фальшивую невесту и ее поддельных родственников

Оригинальную аферу вскрыла полиция Индии. Она провела арест виновных прямо во время свадьбы, причем среди задержанных была даже невеста. Об этом сообщил портал News9Live.

В индийском городе Сирса, который находится в штате Харьяна, жители оказались очевидцами необычного зрелища. Полиция стала арестовывать участников свадебной церемонии. Сначала они забрали прямо со сцены организатора свадьбы Решама Сингха. Далее последовала очередь невесты, а затем и ее «родственников». Оказалось, что многие присутствующие, которые были якобы в родстве с девушкой, даже не знают ее имени. Оказалось, что вся свадьба была подделкой со стороны организатора-мошенника. Постановка предназначалась для жениха, который оплатил всю свадьбу и привез с собой из другого штата богатые подарки.

Выяснилось, что аферист не впервые запустил такую постановку. Он был в розыске уже на протяжении года, его искали правоохранители в разных регионах. В итоге все сознательные участники преступной схемы оказались за решеткой.

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